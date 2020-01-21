В Сбербанке предложили ввести уголовное наказание за киберпреступления

В Сбербанке предложили решить проблему мошенничества с использованием социальной инженерии с помощью ужесточения наказания, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
«Наказание за такие преступления должно быть более жестким. Очень хорошим можно назвать пример США, где наказывают киберпреступников сроками на 20 лет, – это правильно», – сообщил Кузнецов, передает РИА «Новости».
Он отметил, что сегодня в РФ дела о мошенничестве с использованием методов социальной инженерии практически не доходят до суда. «Если за социальную инженерию давать до 20 лет лишения свободы, я думаю, что мы забудем об этом виде преступления буквально через несколько месяцев», – почеркнул Кузнецов, напомнив, что подобное ужесточение наказания уже срабатывало в РФ раньше. Так, в 2015 году в РФ приняли закон, вводящий лишение свободы на срок до шести лет за кражу денег с банковских карт при помощи специальных устройств.
«Чтобы противостоять этим рискам, в нашей стране нужно создать единые стандарты реагирования на инциденты, а также развивать обмен информацией между частными компаниями и органами власти, особенно в случае массовых кибератак», – добавил Кузнецов.
По его мнению, отсутствие обязательных правил позволяет преступникам достигать своих целей и регулярно похищать достаточно крупные суммы из разных организаций. В связи с этим он отметил важность срочного решения данного вопроса, подчеркнув, что сейчас полномочий устанавливать такие правила нет ни у одного из российских ведомств.
«У себя в Сбербанке мы такие правила внедрили, но мы не можем сделать их обязательными для всех», – сказал зампред правления банка.
«Клиенты нашего банка все еще получают очень большое количество мошеннических звонков, примерно 12 тыс. в неделю, а еще в начале 2019 года их было 7-8 тыс. в неделю – это очень большая разница», – также сообщил Кузнецов.
Он рассказал, что Сбербанк в режиме реального времени видит, откуда идут звонки мошенников. «Есть случаи, что мы их фиксируем из конкретных мест лишения свободы. Сегодня этой проблемой обеспокоены и руководство ФСИН, и руководство правоохранительных органов, и ФСБ. Очень надеюсь, что вместе мы сможем этот тренд постепенно переломить», – сказал Кузнецов.
Ранее сообщалось, как изменились киберпреступления за год. Также были названы три тренда в области киберпреступлений.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром снижаются в рамках коррекции после того, как в понедельник рост цен превышал 1%. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,49% – до 64,88 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,24% – до 58,44 доллара за баррель, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Кабмин Украины поднял тарифы на доставку пенсий и субсидий / 6 декабря
- Активисты «Лиза Алерт» провели мастер-класс по поиску людей в Кавказском заповеднике / 3 декабря
- Кремль прокомментировал охоту США за российскими гражданами / 6 декабря
- В мире: Визит Лаврова поставил Грузию на грань массовых беспорядков / 9 января
- Во Львове водитель BMW без прав въехал в остановку транспорта и травмировал женщину – полиция / 20 января
- Daily Mail — в Великобритании растёт доля мусульман и снижается доля христиан / 6 января
- Украинские спасатели возвращаются из Ирана – Данилов / 13 января
- Путин попросил ведомства не затягивать с новой программой патриотического воспитания / 11 декабря