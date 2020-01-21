В Запорожье посетитель ресторана подстрелил владельца заведения

В ночь на 20 января в Коммунарском районе Запорожья произошла стрельба, сообщило агентство УНН со ссылкой на источники.
Посетитель одного из ресторанов вступил в конфликт с владельцем заведения, после чего поехал домой за ружьем. Уже вооруженный он дождался своего обидчика возле дома и несколько раз выстрелил в него.
Пострадавшего владельца ресторана госпитализировали в тяжелом состоянии.
Правоохранители установили личность подозреваемого, при этом его поиски продолжаются.
В полиции сообщили изданию 061, что в результате стрельбы получил ранения владелец ресторана «Венеция».
По данному факту открыли уголовное производство по признакам ст. 115 ч. 2 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: В ночь на 20 января в Коммунарском районе Запорожья произошла стрельба, сообщило агентство УНН со ссылкой на источники. Посетитель одного из ресторанов вступил в конфликт с владельцем заведения, после чего поехал домой за ружьем. Уже вооруженный он дождался своего обидчика возле дома и несколько раз выстрелил в него. Пострадавшего владельца ресторана госпитализировали в тяжелом состоянии. Правоохранители установили […]
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