Названа вероятная причина пожара в томском поселке

Причиной пожара в деревянном жилом доме в поселке Причулымский Томской области, по предварительным данным, стала неисправность электрооборудования, сообщили в правоохранительных органах региона.
«Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования, сейчас эксперты изымают его фрагменты», – сообщил источник ТАСС.
Он добавил, что проживавшие в доме пользовались электрическими обогревателями.
«По предварительным данным, большинство из них – это граждане Узбекистана», – рассказал источник.
Следственное управление СК по Томской области сообщило о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Ранее утром в одном из домов поселка Причулымский Асиновского района Томской области произошло возгорание. Три человека смогли спастись.
Напомним, в МЧС региона сообщили, что при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области погибли 11 человек.
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