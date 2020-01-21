Названа вероятная причина пожара в томском поселке

21.01.2020, 9:05, Новости дня

Причиной пожара в деревянном жилом доме в поселке Причулымский Томской области, по предварительным данным, стала неисправность электрооборудования, сообщили в правоохранительных органах региона.

«Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования, сейчас эксперты изымают его фрагменты», – сообщил источник ТАСС.

Он добавил, что проживавшие в доме пользовались электрическими обогревателями.

«По предварительным данным, большинство из них – это граждане Узбекистана», – рассказал источник.

Следственное управление СК по Томской области сообщило о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ранее утром в одном из домов поселка Причулымский Асиновского района Томской области произошло возгорание. Три человека смогли спастись.

Напомним, в МЧС региона сообщили, что при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области погибли 11 человек.



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