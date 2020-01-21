Московские школы привлекут к разработке эффективных решений в системе образования мегаполиса

21.01.2020, 9:04, Разное

Участие в разработке эффективных решений для столичной образовательной системы будут принимать местные школы. По словам начуправления развития кадрового потенциала Ильи Новокрещенова, они будут меняться удачным опытом под эгидой городского проекта «Управленческая среда». Напомним, что он нацелен на повышение квалификации специалистов системы образования российской столицы.
По словам Ильи Новокрещенова, в рамках проекта «Управленческая среда» также будут выявляться управленцы, которые могут находить новые идеи и на школьном уровне, и на уровне города. Специалисты из подведомственных столичному образовательному ведомству учреждений будут выставлять оценку эффективности предлагаемых школами решений. Победители «Управленческой среды» будут привлечены к участию в проекте «Взаимообучение московских школ». Также их результаты будут приоритетно учитываться в представлении на награды городского и ведомственного уровня, — добавил Илья Новокрещенов.



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Последнее: Участие в разработке эффективных решений для столичной образовательной системы будут принимать местные школы. По словам начуправления развития кадрового потенциала Ильи Новокрещенова, они будут меняться удачным опытом под эгидой городского проекта «Управленческая среда». Напомним, что он нацелен на повышение квалификации специалистов системы образования российской столицы. По словам Ильи Новокрещенова, в рамках проекта «Управленческая среда» также будут […]

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