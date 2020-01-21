Елена Ваенга показала себя на в 16 лет на архивном фото

21.01.2020, 9:04, Разное

Отечественная исполнительница Елена Ваенга поделилась с Instagram-подписчиками архивной черно-белой фотографией. Артистка призналась, что на представленном снимке ей — 16 лет.
Юная Ваенга на фото запечатлена задумчивой с пронзительным взглядом. «Н-да», — оставила знаменитость загадочную подпись под архивным кадром. Некоторым поклонникам показалось, что певица на снимке выглядит старше, но она на вопрос одной из фанаток ответила, что здесь ей — 16 лет.

Фолловеры отметили, что Ваенга с годами мало изменилась и очень похожа на себя в юности. Многие нашли во внешности артистки цыганские черты, а еще оценили серьезный взгляд, свидетельствующий об ее жизненной силе и мудрости в столь раннем возрасте.



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