Елена Ваенга показала себя на в 16 лет на архивном фото

Отечественная исполнительница Елена Ваенга поделилась с Instagram-подписчиками архивной черно-белой фотографией. Артистка призналась, что на представленном снимке ей — 16 лет.

Юная Ваенга на фото запечатлена задумчивой с пронзительным взглядом. «Н-да», — оставила знаменитость загадочную подпись под архивным кадром. Некоторым поклонникам показалось, что певица на снимке выглядит старше, но она на вопрос одной из фанаток ответила, что здесь ей — 16 лет.



Фолловеры отметили, что Ваенга с годами мало изменилась и очень похожа на себя в юности. Многие нашли во внешности артистки цыганские черты, а еще оценили серьезный взгляд, свидетельствующий об ее жизненной силе и мудрости в столь раннем возрасте.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Участие в разработке эффективных решений для столичной образовательной системы будут принимать местные школы. По словам начуправления развития кадрового потенциала Ильи Новокрещенова, они будут меняться удачным опытом под эгидой городского проекта «Управленческая среда». Напомним, что он нацелен на повышение квалификации специалистов системы образования российской столицы. По словам Ильи Новокрещенова, в рамках проекта «Управленческая среда» также будут […]