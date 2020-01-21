Ирина Горбачёва рассказала, как её «кинул» журнал Vogue

Отечественная актриса театра и кино Ирина Горбачёва в эфире программы «Однажды» пояснила историю о том, как её «кинул» журнал Vogue. Ради фотосессии артистка побрилась налысо и летала в Лос-Анджелес на съёмки, но по какой-то причине главный редактор американской версии глянца «зарубил» материал с ней.

Ещё весной минувшего года Ирина Горбачёва поделилась с поклонниками радостным для неё событием – грядущей фотосессией для американского Vogue. Артистка согласилась на заманчивое предложение, причём её не остановила ни необходимость побриться для «эффектных» снимков налысо, ни финансовые расходы на дорогу, проживание и питание. В итоге Горбачёва отработала с командой журнала два дня, в первый из которых готовили видео, во второй – фото. Незадолго до выхода в печать артистка узнала, что её «кинули» и материал с ней не увидят читатели глянца.



Ирина Горбачёва признаётся, что ситуация была очень неприятной, но затем она рассмотрела её с другой стороны. Артистка решила не относится серьёзно к подобного рода неприятностям и не расстраиваться из-за всех происходящих в жизни «странностей».

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