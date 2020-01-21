Названо имя нового руководителя ИГ

21.01.2020, 8:58, Новости дня

Британская газета Guardian назвала имя нового главаря террористической группировки «Исламское государство», им оказался один из основателей банды Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мауля аль-Сальби.

Как информирует издание со ссылкой на представителей двух разведывательных организаций, уроженец Ирака Амир аль-Сальби был назначен главарем ИГ в октябре 2019 года спустя несколько часов после ликвидации прежнего лидера группировки Абу Бакра аль-Багдади. Издание пишет, что он также известен под псевдонимами Хаджи Абдулла и Абдулла Кардаш, передает РИА «Новости».

Отмечается также, что еще до ликвидации аль-Багдади госдепартамент США считал аль-Сальби потенциальным кандидатом на место главаря ИГ. Власти США предлагали вознаграждение в размере 5 млн долларов за его поимку.

В конце октября 2019 года США объявили о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади. Как отметили в Пентагоне, он подорвал себя и двоих детей до 12 лет. Позже в Турции заявили о задержании 25 родственников главаря ИГ. 



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