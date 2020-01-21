«После попадания ракет самолет разлетелся на части» — отчет гражданской авиации Ирана о сбитом украинском Boeing

21.01.2020, 8:57, Новости дня

Самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся 8 января под Тегераном, был сбит двумя ракетами, говорится в предварительном отчете управления гражданской авиации Ирана. Об этом сообщает Bloomberg.

Обе ракеты были выпущены зенитно-ракетным комплексом «Тор-М1» через несколько минут после того, как самолет вылетел из аэропорта Тегерана. После попадания ракет «разорвало на части», отмечается в докладе.

В отчете также сказано, что у иранских специалистов нет необходимого оборудования для расшифровки «черных ящиков», а Франция и США отказались предоставить Ирану подобную аппаратуру.

Пассажирский Boeing 737-800, направлявшийся в Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

 



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