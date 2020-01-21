Прокуратуре могут вернуть функции следствия после назначения руководителем ведомства замглавы СК

Прокуратура при новом руководителе Игоре Краснове может вернуть себе следственные полномочия. Об этом пишут «Ведомости».

Как отмечает издание, в законопроекте о поправках в Конституцию есть пункт, касающийся полномочий прокуратуры. В новой редакции статьи 129 среди функций ведомства значится и «уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями».

Источники «Ведомостей» в прокуратуре отмечают, что внесение поправки во многом объясняет назначение Краснова. Издание отмечает, что планы вернуть следствие в генпрокуратуру озвучивались давно, однако непонятно, о каком полномочий идет речь.

В 2007 году следствие генпрокуратуры было выделено в СКР при прокуратуре. Позже, в 2011 году появился полностью независимый Следственный комитет.

20 января стало известно, что генпрокурор России Юрий Чайка покидает свой пост в связи с переходом на другую работу (на какую — пока не сообщается). Новым генпрокурором будет назначен замглавы СК Игорь Краснов.

Игорь Краснов возглавлял следствие по делу об убийстве Бориса Немцова, а также дело об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Кроме того, Краснов вел расследования по делу о покушении на Анатолия Чубайса в 2005 году, а также — о деятельности радикальной группировки русских националистов «БОРН» и убийства убийства антифашистов Федора Филатова, Ивана Хуторского и других. С сентября 2014 по март 2015 года Краснов работал над расследованием хищения денежных средств, выделенных на строительство космодрома «Восточный».

После назначения на пост заместителя председателя Следственного комитета Игорь Краснов курировал следствие в центральном аппарате ведомства.

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