В РФ оценили вероятность заразиться смертельным китайским вирусом

Возможность завоза в Россию китайского коронавируса 2019-nCoV, от которого уже умерли несколько человек, нельзя исключить, однако вероятность его распространения низкая, заявили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве указали, что «ежегодно более полутора миллиона граждан Китайской Народной Республики приезжает в Россию, примерно столько же наших сограждан посещает Китай», передает ТАСС.
Однако генетическая структура этого вируса уже известна, и проводится работа по созданию тест-систем для выявления заболевания.
Всех прилетевших из Китая пассажиров осматривают с помощью тепловизора, чтобы выявить людей с повышенной температурой. Профильные службы уже подготовлены к проведению противоэпидемических мероприятий.
Главная опасность нового коронавируса заключается в том, что он может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным и контактным путем, пояснили в Роспотребнадзоре.
К основным симптомам болезни относятся: повышенная температура, утомление и кашель с небольшой мокротой.
Ранее стало известно, что появились первые погибшие от неизвестной науке пневмонии. Кроме того, первый случай заражения новым коронавирусом зафиксировали в Южной Корее.
ВОЗ решила созвать чрезвычайное заседание из-за нового вируса.
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