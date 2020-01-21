В РФ уменьшилось число пенсионеров

21.01.2020, 8:51, Новости дня

Глава Пенсионного фонда РФ (ПФР) Антон Дроздов рассказал, что по итогам 2019 года на пенсию вышло на 355 тыс. человек меньше после внесенных в пенсионную систему изменений.

«В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тыс. человек, но это нарастающим итогом – то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году», – сообщил Дроздов «Российской газете».

Он уточнил, что в прошлом году было назначено более миллиона пенсий, из которых 830 тысяч – пенсии по старости.

Дроздов также отметил, что число тех, кто досрочно выходит на пенсию, будет расти. «В последующие годы мы ждем увеличения числа «досрочников» – в частности, за счет многодетных матерей. С 2021 года в 56 лет начнут выходить на пенсию матери, родившие и воспитавшие четырех и более детей. А с 2023 года в 57 лет – матери троих детей», – отметил он.

Ранее в ПФР рассказали, как увеличатся пенсии к 2022 году.



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