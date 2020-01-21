Сенатор Мархаев, призвавший проверить действия полиции из-за задержаний на митинге, проиграл суд с МВД

МВД Бурятии выиграло суд о защите деловой репутации у сенатора Вячеслава Мархаева, который просил проверить действия полиции и Росгвардии из-за задержаний на митинге в Улан-Удэ 12 сентября. Об этом рассказал его адвокат Сергей Федоров, передает «МБХ-Медиа».

Заявление Мархаева признали не соответствующим действительности, но сенатору не придется выступать с опровержением в Совете Федерации. По словам адвоката, сенатор будет обжаловать решение.

МВД Бурятии подало в суд на Мархаева 13 января. По мнению ведомства, слова о необходимости правовой оценки жестким действиям силовиков опорочили репутацию МВД и подорвали его авторитет в обществе.

Митинг в Улан-Удэ начался 9 сентября из-за задержания якутского шамана Александра Габышева. Позже жители отказались признавать результаты выборов мэра и объявили бессрочный протест. Через три дня Росгвардия задержала 15 человек.

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