ЧП в Томской области. Жертвами пожара стали 11 человек

Погибли гастарбайтеры из Узбекистана.
В Асиновском районе Томской области 21 января в 4.05 местного времени произошел сильный пожар с жертвами. Загорелось деревянное здание общежития в поселке Причулымский.
Погибли 11 человек, это были трудовые мигранты из Узбекистана, нанятые лесозаготовительной компанией ООО «Гринвуд». Выжить удалось лишь двоим. Известно, что среди погибших была женщина.
Огонь охватил площадь в 208 квадратных метров. На тушение ушло более двух часов.
Лишь двоим из рабочих удалось выбраться живым. Все погибшие были уроженцами Узбекистана.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности. Об этом заявила представитель СУ СКР по Томской области Елена Лебедева
Одноэтажное здание общежития арендовала китайская компания. Туда подселяли китайских, таджикских и узбекских рабочих.
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