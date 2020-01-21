ЧП в Томской области. Жертвами пожара стали 11 человек

Погибли гастарбайтеры из Узбекистана.

В Асиновском районе Томской области 21 января в 4.05 местного времени произошел сильный пожар с жертвами. Загорелось деревянное здание общежития в поселке Причулымский.

Погибли 11 человек, это были трудовые мигранты из Узбекистана, нанятые лесозаготовительной компанией ООО «Гринвуд». Выжить удалось лишь двоим. Известно, что среди погибших была женщина.

Огонь охватил площадь в 208 квадратных метров. На тушение ушло более двух часов.

Лишь двоим из рабочих удалось выбраться живым. Все погибшие были уроженцами Узбекистана.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности. Об этом заявила представитель СУ СКР по Томской области Елена Лебедева

Одноэтажное здание общежития арендовала китайская компания. Туда подселяли китайских, таджикских и узбекских рабочих.

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