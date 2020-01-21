Календарь: 21 января – Международный день объятий

Сегодня во всем мире отмечается один из самых необычных праздников — Международный день объятий.
Его инициаторами в 1986 году стали американские студенты. А вскоре он распространился по многим странам.
Известно, что во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом.
Существуют и «научные» обоснования полезности объятий: дружелюбные прикосновения повышают иммунитет, стимулируют центральную нервную систему, повышают в крови уровень гемоглобина, а также другого гормона — окситоцина, вызывающего благожелательное расположение к другим людям.
В этот день проводятся различные флешмобы, связанные с объятиями. Обнимите сегодня приятного вам человека, и ваше настроение сразу же поднимется!
Праздники 21 января:
Международный день снега.
День инженерных войск России.
События дня:
1775 г. — в Москве на Болотной площади казнен Емельян Пугачёв.
1954 г. — на воду спущена первая в мире атомная подводная лодка (США).
1977 г. — в Италии разрешили аборты.
Именинники:
Виктор, Владимир, Евгений, Илья, Михаил.
Родились:
Григорий Распутин (1869–1916 гг.) — негласный духовник и фаворит семьи Николая II.
Пласидо Доминго (1941 г.) — испанский певец.
Дмитрий Харатьян (1960 г.) — российский актер.
Светлана Ходченкова (1983 г.) — российская актриса.
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