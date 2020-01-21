Гаджеты: Изобретен метод генерации кислорода из лунной пыли (3 фото)



Освоение близлежащих планет является приоритетной задачей современной космонавтики. Однако колонизация требует постоянной поставки кислорода, доставка которого с Земли является дорогостоящим и трудоемким способом. Поэтому ученые находятся в активном поиске источников поставки воздуха, необходимого для дыхания колонистов, и создания местной экосистемы. В Европейском космическом агентстве (ESA) выявили оригинальный способ добычи кислорода для астронавтов, направляющихся на освоение Луны. Кислород можно генерировать непосредственно из лунной пыли, которая уже на 40-45 % состоит из кислорода.



Методология получения кислорода из лунной пыли — реголита достаточно проста. На первом этапе реголит перемешивают с расплавленным хлоридом кальция (CaCl2). На втором этапе смесь разогревают до 950 градусов Цельсия и подают к ней электрическое напряжение.

Реакция электролиза расплавленной соли сопровождается выделением кислорода. Такой метод добычи имеет достаточно высокую эффективность: из трех тонн лунной пыли получается одна тонна кислорода.



Во время реакции получается кислород, пригодный как для дыхания колонистов, так и для производства ракетного топлива. При этом побочным продуктом реакции становятся металлические сплавы, которые можно использовать при создании конструкций для лунных станций.

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