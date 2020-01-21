В России стало на 800 тысяч меньше пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что количество пенсионеров в стране сократилось на 800 тысяч человек. Это стало следствием повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «360».
«В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом – то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году», – заявил Дроздов.
В интервью «Российской газете» глава ПФР отметил, что наряду с этим будет увеличиваться число граждан, которые уйдут на пенсию досрочно. Их количество будет достигать до 25% от всего населения страны. Большинство из них – работники с вредными и опасными условиями труда. .
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