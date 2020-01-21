Разумков заявил, что без нарушений регламента нынешняя Рада не приняла бы четверти законов

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что несоблюдение сроков для ознакомления нардепов с текстами законопроектов является незначительным нарушением регламента. Об этом он сказал 20 января в эфире телеканала ICTV.

«Действительно, согласно регламенту, правки, таблицы должны раздаваться за десять дней. Но, согласно этой логике, мы не приняли б и четверти того, что было бы принято… И знаете, при всем уважении к регламенту… есть законопроекты, которые предполагают большую кипу бумаг, и нужно их изучить – это одна ситуация. Здесь я могу согласиться. Есть законопроекты, где три правки. И откладывать закон о, например, вопросах улучшения жизни наших военнослужащих на три недели, потому что… Ну, можно прочитать законопроект, где три правки», – заявил Разумков.

По его словам, «с точки зрения регламента это можно отнести к нарушениям», но с точки зрения человеческой логики – это будет «неуважение, к, например, той же армии».

Спикер добавил, что парламент нынешнего созыва ни разу не голосовал дважды за тот или иной законопроект, также ни одной правки и предложения не были включены в проект закона «с голоса».

Председатель Верховной Рады отметил, что депутаты работают над проектом изменений в регламент.

Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа. В этот же день было назначено новое правительство. Представители оппозиции критиковали парламент за скорость принятия решений. В частности, в «Европейской солидарности» заявляли, что в таком режиме нет возможности вносить правки в законопроекты.

В октябре Разумков заявил, что за первые 50 дней работы Верховная Рада IX созыва приняла 56 законов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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