Мнение: Прокуроры — это судьи. А судьи кто?

(к отставке Чайки)

Январь выдался богатым на политические сенсации. Вот вчера еще одна — отправлен в отставку доселе непотопляемый Генпрокурор РФ Чайка, блоги и телеграм-каналы дымятся от комментариев и предположений — ой, а что теперь будет, а куда ж пойдут дети Чайки, а кто вместо него, а как же теперь «мусорный бизнес» (которым вроде как занимался Чайка-сын) — и прочие досужие разговоры «про кадры», которые у нас и принято считать «политической аналитикой».

Однако отставка явно засидевшегося генпрокурора дает удачный повод поговорить на тему куда более важную и захватывающую, чем обсуждение карьерных перспектив всяких мутных личностей из «силового блока». Понятно, что там все в конечном итоге сведется к замене в руководстве прокуратурой одних прохиндеев на других — и никому не придет в голову вместо точечных отставок просто упразднить всё это ведомство целиком. И вот это, собственно, и есть самое странное в происходящем.

Пятое колесо

Почему? Да потому что в нынешней системе Генпрокуратура — чрезвычайно странное образование. Собственно, оно стало таковым 9 лет назад — в 2011 году, когда из тучного тела Прокуратуры прежней вылупился вдруг Чужой, названный Следственный Комитет РФ, после чего вся система отечественной правоохраны приобрела какой-то совсем инфернальный вид.

Сейчас в России как? Следственный Комитет типа возбуждает дела и проводит расследования всяческих преступлений — которые потом передает Прокуратуре, и она идет с ними в суд, добиваться обвинительных приговоров. При этом СК и прокуроры друг от друга «независимы».

А как практически во всем остальном мире? Во всем мире — например, в США — следствие не отделено от прокурора. Следователи работают в «офисе прокурора», прокурор их соответственно гоняет в хвост и в гриву — но и понятно, почему: потому что вся его карьера зависит от того, насколько качественна была работа следствия. Если следователи «копали» плохо — прокурор рискует получить сразу два страшных облома: во-первых, он проиграет суд, не добившись приговора, а во-вторых, если прокурор будет часто проигрывать суды — избиратели его прокатят на очередных выборах. То есть фактически прокурор несет за работу следователей полную ответственность.

Да оно и естественно: ведь прокурор и следователи делают общее дело. Может ли быть успешной охота, если охотник там сам по себе, а ищейки сами по себе — ищут кого хотят и где хотят? Охотник вышел охотиться на косулю, а ищейки решили половить зайцев — что хорошего из этого выйдет?

Или, к примеру, шеф-повар в ресторане не имел бы права командовать службой закупки продуктов. Он хочет готовить одно — а служба поставляет ему другое; шеф задумал фрикасе из оленины — а закупочная служба покупает ему курятину, а то и вовсе треску, а на все претензии возразит, что это их дело и они не позволят шефу соваться в их работу. Долго ли проработает кухня с такими противоречиями?

Как может прокурор в суде отстаивать выводы следствия, которое велось без него? Разве не логично, если бы — как во всем мире — о результатах следствия докладывал суду тот, под чьим руководством оно и проводилось?

В России же времен «позднего Путина» — все не как у людей. Прокурор в ней — на первый взгляд — выступает в весьма непочтенной роли этакого попугая или даже «испорченного телефона», который просто должен пересказать в суде «своими словами» результаты работы совершенно постороннего ему ведомства (СледКома). Почти как в анекдоте: «Скажи Чайке, он передаст!» Говоря проще — в Системе Прокуратура выступает в качестве откровенно Лишнего Звена.

Чисто теоретически можно было бы предположить, что прокуратура в такой системе играет роль этаких записных краснобаев-цицеронов: типа следователи из Следкома — это такие «серые лошадки», въедливые, но немногословные — чье дело — рыть землю, искать, сличать улики и допросы проводить. А потом уже прокуроры в белых перчатках листают страницы добытых и потом и кровью уголовных дел, поскольку их работа — превзойти в красноречии сторону защиты… Выглядит схема красиво — но любому понятно, что к реальности она никакого отношения не имеет: наши прокуроры — кто угодно, только не красноречивые плеваки и демосфены, выступать перед публикой и разить ее безупречной аргументацией они умеют примерно так же, как и любые другие чиновники в России — то есть никак. И в этом смысле прокуроры от следователей ничем не отличаются.

Прокуроры — из клана хозяев страны

И тут возникает еще одна загвоздка: если нынешняя Прокуратура вот такое реально «пятое колесо в телеге», откровенно бессмысленное попугайское ведомство — то как объяснить несомненный факт огромного ВЛИЯНИЯ г-на Чайки и его многочисленного семейства?! А ведь Прокуратура при Чайке, как и он сам — ведомство, говоря прямо, авторитетное. Но за счет чего?? Что влиятельным является СледКом — понятно: он возбуждает уголовные дела и имеет власть сажать людей под арест, то есть напрямую силовым, даже военизированным ведомством. Ясно, почему Следкома боятся и уважают. Но Прокуратура?! За что уважают прокуроров — за то, что они в суде выступают? Но РФ — не царская Россия, здесь ораторов и вообще не любят, да и прокуроров как ораторов не знают, речи их в газетах не печатают и даже в Ютубе не выкладывают.

Или дело в том, что после речей прокуроров людей тоже сажают? Ну так ведь сажает-то суд. То есть, по идее, судья, а не прокурор, должен быть в большем авторитете. А на деле в России — наоборот: фамилию Чайки знают почти все, фамилий судей не знает практически никто, да и работа прокурора все ж считается более почетной и престижной, чем работа судьи…

Понять реальную причину всех этих странностей можно, если напомнить себе, что отечественная официальная система так называемой правоохраны издавна, еще в силу советских традиций, является «обманкой»: все должности здесь — совсем не то, чем они кажутся и как они обозначены в законах. Россией ведь всегда правит отнюдь не закон — как, скажем, в СССР власть называлась «советской», а в реальности всем заправляла некая «партия», которая до 1977 года даже не была никак обозначена в советских документах и в советской Конституции (да и после 1977 года ситуация не особо прояснилась).

Так и с таинственным разделением СК и Прокуратуры — вроде бы апофеозом бессмысленности и даже как бы вредительства. На деле же система этим делением была приведена в состояние даже некоторого совершенства — надо просто правильно обозначить термины.

Смена вывесок

Все обозначенные выше «непонятки» разрешатся, если принять, что Прокуратура в позднепутинской России — это никакая не прокуратура. Реально Прокуратура в РФ сейчас играет роль суда, а прокуроры таким образом — не по названию, а по своим реальным функциям — это судьи. Прокурор в РФ работает именно как судья: он разбирает дело, изучает доказательства, читает (чаще именно читает, а не слушает) показания участников процесса, оценивает доводы «за» и «против» обвиняемых — и выносит вердикт, виновен или невиновен. Если виновен — прокурор же назначает и наказание. Вот и всё.

Отсюда понятно, как надо правильно называть «Следственный Комитет». Очевидно, что СледКом — в более привычных, европейских терминах — это как раз прокуратура. Следком и делает то, что делают обычные прокуроры в обычных странах — выдвигает обвинение, возбуждает и расследует дела, готовит их к передаче в «суд» и защищает свои выводы… в «суде». То есть в том месте, которое в РФ называется «Прокуратура» (вы не запутались?)

Да! Настоящий, реальный судебный процесс в РФ проходит вовсе не в суде, а раньше: в тиши прокурорского кабинета, когда следователи из СК представляют прокурору плоды своих изысканий. Вы спросите — что же это за «процесс» такой, в кабинете у прокурора?? А где же защита, где право обвиняемого на адвоката?!

Я отвечу — обычный процесс. Только не состязательный (как это уже много веков принято в Европе и в Америке) — а инквизиционный. Кстати — ведь все знают, что некто Бастрыкин, нынешний глава СК РФ, является яростным критиком самой концепции состязательности в судебном процессе (вроде бы он даже диссертацию на эту тему написал), и одновременно — сторонником так называемого «поиска Истины в ходе судебного разбирательства», то есть — того самого инквизиционного процесса!

Инквизиционный процесс (название пошло понятно откуда, с католических процессов над ведьмами) тем и отличается от привычного нам состязательного, что в нем нет сторон защиты и обвинения, а все стороны, как предполагается (примерно как на научном симпозиуме) просто вместе разбирают доказательства вины и сообща приходят к выводу, виновен или невиновен человек.

Над Бастрыкиным, помнится, много смеялись в отечественной демократической прессе за его «замшелые воззрения» и «дикие средневековые взгляды». Как видим — взгляды-то у него, может, и средневековые, но пока другие пишут, он воплотил (и воплощает каждый день) свои мечтания в жизнь. «Прокуроры» из СК приходили в «суд» к криптоВерховному Судье РФ Чайке и его подручным «судьям» — и там они в приватной обстановке, в тишине, без прессы, публики и адвокатов, писали и пишут «обвинительные заключения», которые потом в практически неизменном виде (часто просто перенесенные клавишами «копи-пейст») перекочевывают в документ уже под названием «приговор».

Причем мы даже не знаем точно, сколько в этом «суде» (который настоящий Суд в РФ) оправданий. Скорее всего — все же больше, чем известные из статистики обычных российских судов 0,00001%. Прокурор, работающий судьей, ведь не всегда обязательно берет «дела», состряпанные в СК. Иногда он может и не взять — отправить на «доследование», просто «развернуть», а то и потребовать прекращения дела. Система работает!

А кто же судьи?

Остается последний вопрос: если прокуроры — это реальные судьи, то кто же тогда судьи настоящие… тьфу, точнее — номинальные? Ну, те, которые в РФ и называются судьями?! У них-то какая функция?!

Ответ тут простой, хоть он может кого-то и шокировать. Функция у них — ширма. А кто они сами? — Никто.

Если принять это объяснение, становится понятен еще один иначе трудно объяснимый факт российской жизни: по разным исследованиям судебной системы, которые я видел, в России чуть ли не 90% судей происходят… из секретарей суда. Стандартная карьера судьи в РФ: устроилась в суд секретарем, поработала лет 5, параллельно получила на заочном (без отрыва) юридическое образование, с ним — необходимые «корочки», потом назначение районным судьей, потом, еще через много лет — городским, и т. д.

Выглядит, опять-таки в сравнении с европейским и даже мировым опытом, дико. Ну в самом деле — что это за карьера из секретарей?! Вспомним романы из западной жизни — американские, французские, любые: в них всегда судья — едва ли не самая почетная, престижная и уважаемая должность. «Из всех городских особняков самым шикарным и богатым был дом городского судьи», — сколько раз мы читали такую фразу!

Судья — это всегда Фигура; обычно это человек с большим авторитетом. Даже в теневом, криминальном мире, в его жесткой иерархии — что такое позиция «вора в законе», являющаяся наивысшей? По сути, это тоже позиция Судьи — человека, который умеет и признан достойным совершать важнейшую функцию — «разводить» «по понятиям», разрешать споры и конфликты в соответствии с законами криминального мира.

А в России сплошь и рядом судьи — это почему-то какие-то поднявшиеся секретари и секретарши с заочным образованием! Как так?!

Но все становится на свои места, если мы знаем, что реальный Суд в РФ находится вовсе не в помещениях суда. И если так — тогда понятно, почему — в российских «понятиях» — идеальная позиция официального судьи — именно из секретарей: человек научился писать и подписывать бумажки, которые велят — прекрасно, после «повышения» он будет точно так же подписывать и оформлять те бумажки, которые надо, не задавая лишних вопросов.

Без адвокатов и присяжных

И отсюда же понятно, почему в российских реалиях являются настолько чужеродными, абсолютно ненужными для Системы ни адвокаты, ни, тем более, суды присяжных. Адвокатов Система всячески гнобит (именно адвокатура является в РФ НАСТОЯЩИМ «пятым колесом в телеге» — она Системе была некогда нужна разве что как посредник в получении взяток с обвиняемых и их родственников, но в последнее время и эта ее роль сходит на нет), а уж сферу применения судов присяжных Система урезает и ограничивает везде где только можно. Да и в самом деле: прокурор в тяжелых дебатах со следователями уже родил приговор, продумал наказание, осталось только пройти некую бумажную процедуру «суда» и получить штемпель — и тут нате: какие-то десять-двенадцать вахлаков буквально с улицы, которых надо еще в чем-то убеждать! Да ЗАЧЕМ они, если приговор УЖЕ готов?!

Самое страшное в российско-советской «системе правосудия» — как раз вот этот, скрытый, реально никак не обозначенный, но тем не менее абсолютно преобладающий инквизиционный процесс — полностью непрозрачный, осуществляемый за закрытыми дверями и закрытый для адвокатов. Плюс откровенный, даже как раз практически нескрываемый симулякр суда — такой практически откровенный фейк, сделанный в духе «нате вам, быдло — подавитесь. Хотели как на Западе? Будет вам суд «как на Западе», уроды».

И самое поразительное — что многие ведь уверены почти искренне, не на шутку, что российская система — это на самом деле благо для народа. Без «фальши и лжи» западных состязательных процессов. Тот же Бастрыкин — он ведь правда уверен, что инквизиционный процесс «лучше». И что «профессионалы» из СК и Прокуратуры в своем кругу всегда рассудят правильнее, чем какие-то «присяжные» с улицы и «вороватые прохиндеи-адвокаты».

И вот теперь, зная, как оно все сделано (CДЕЛАНО У НАС!) — давайте уже обсуждать Чайку и его преемника.

Источник: Размышления вольного социолога

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