В мире: Израиль подставил РФ плечо в конфликте с Украиной и Польшей

Владимир Путин выступит с речью на Мировом форуме Холокоста в Израиле, посвященном 75-летию со дня освобождения Освенцима. Президентам Украины и Польши в том же самом было демонстративно отказано, что вызвало с их стороны обиду и демарш. Сейчас, когда Москва ведет жаркие исторические споры с Варшавой и Киевом, такая поддержка со стороны Израиля особенно ценна.

Причины, по которым Украине как государству отказали в выступлении на международном форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц (он же — Освенцим), легко найти в постановлении о праздновании памятных дат в 2020 году, принятом Верховной радой. Они в нем списком идут.

Например, Украина отметит 280-летний юбилей Максима Железняка — гайдамака, отряды которого активно проводили еврейские погромы во времена Колиивщины. Дата его рождения не известна, зато известно, что в конце сентября исполнится 130 лет со дня рождения Ивана Полтавца-Остряницы — ультраконсервативного казака времен гетмана Скоропадского, популяризировавшего в своих войсках т.н. «Протоколы сионских мудрецов».

Не обделено будет вниманием и 120-летие со дня рождения Владимира Кубийовича — географа, выступившего инициатором формирования дивизии СС «Галичина». Чуть меньше — 110 лет исполнится Василию Сидору — поручику нацистского батальона «Нахтигаль», ликвидированному НКВД где-то в Галиции через четыре года после окончания войны.

Помнят в Киеве о мастерах пера: в торжественном перечне закреплен 115-лений юбилей Уласа Самчука – журналиста и главного редaктора прoнацистской газеты «Волынь», где словом вели борьбу, во-первых, за Гитлера лично, а, во-вторых, против «московско-жидовского большевизма».

Всего будет отпраздновано десять юбилеев более-менее известных антисемитов — политических неудачников прошлого, которых на современной Украине относят к выдающимся украинцам, включая и юбилей Андрея Мельника – главы ОУН, листовки коей обещали украинской молодежи «свободу и светлую национально-естественную жизнь на земле, где не будет ни кацапа, ни жида, ни ляха».

Эта десятка выдающихся украинцев перечислена в просьбе посольства Израиля к парламенту Украины отказаться от чествования погромщиков на государственном уровне. Ситуация действительно получается неудобная. Факельные марши у Бабьего Яра в честь Бандеры (вроде того, что прошел 1 января, и которым также было возмущено израильское посольство) можно списать на инициативу радикалов снизу, заявив о свободе собраний. Но за торжества по случаю юбилеев разнообразных нациков проголосовал украинский парламент, включая и президентскую фракцию «Слуга народа».

По самому Зеленскому видно, что ему даром не нужны разногласия с Израилем, все эти Уласы Тарасычи и их юбилеи — он такими категориями вообще не мыслит. Но украинская власть прочно застряла в политико-исторической парадигме, которая без Уласов Тарасычей обойтись просто не может. Да, они в основном сугубо региональные — галицийско-волынские великие гудвины, часто противные восточной половине страны. Но сегодня они идут в одном пакете с той версией украинской идентичности, которая является наиболее антироссийской, а значит — по версии националистов и прочих патриотов Украины — единственно правильной.

Этот «пакет с Бандерой» стал для Украины в целом дестабилизирующим фактором, для ее президента — ярмом. Зеленского даже становится жалко, когда видишь, как украинская реальность бьет его по щекам. В интервью изданию The Times of Israel он буквально жалуется на отсутствие приглашения выступить на израильском форуме, заявляя, что уровень антисемитизма на Украине самый низкий среди европейских стран. А всего через несколько часов приходит сообщение, что на малой родине президента — в Кривом Роге вандал осквернил мемориал жертвам Холокоста, причем личность вандала установлена, но задержан он не был.

Меж тем, в своей обиде и в клятвах о дефиците антисемитизма на Украине президент вполне искренен. В РФ это очевидно не всем, но с антисемитизмом у соседей и впрямь не густо, несмотря на всю их «бандеровщину», что подтверждается не только значительным количеством евреев на государственных должностях, но и социологическими опросами.

В сочетании с факельными маршами и юбилеями Уласов Тарасычей это может показаться взаимоисключающими параграфами. Тем более что идеология украинского национализма и его иконы взяты из периода 1930-1940 годов, когда идеи антисемитизма были популярны во всей Европе, а в восточноевропейских странах с их значительными еврейскими общинами — особенно.

То есть антисемитизм для украинского националистов был естественен и привычен, как нижнее белье, а может быть даже привычнее.

Но надо понимать, что еще пятнадцать лет назад президент Ющенко поставил перед украинскими историками новой волны государственную задачу: прославить «героев сопротивления промосковской оккупации» — правобережных казаков, соратников Петлюры, деятелей ОУН и УПА. В перспективе это должно было обеспечить отрыв украинского самосознания от российского — национальная история и героика Украины должны были противопоставляться Московии.

Движение в другую сторону от Москвы — это движение на Запад, в ЕС и НАТО. Культурно-политические нормативы современного Запада категорически осуждают антисемитизм, который шел к Уласам Тарасывичем неизменной, но вредной нагрузкой. Поэтому украинские историки должны были их не просто прославлять, но и отмывать от антисемитизма самым простым и эффективным образом — врать в глаза и замалчивать факты.

О том, что фальсификация истории на Украине была поставлена на поток, и что дело могло дойти до самого позорного и страшного — подчищения архивов, газета ВЗГЛЯД уже писала. Для всего этого существует специальный государственный орган — Институт национальной памяти. И хотя при Зеленском оттуда выгнали одиозного пропагандиста-псевдоисторика Владимира Вятровича, стоящих перед этим заведением задач никто не менял — и не изменит.

Другими словами, разного рода Уласов Тарасовичей прославляют на Украине не потому что они антисемиты, а потому что они русофобы — основной посыл жонглирования их неудавшимися жизнями именно в этом. Антисемитизм при этом нагло и вопреки всяким фактом отрицается, вплоть до статей и даже книг о том, как «оболганные украинские патриоты» спасали евреев от москалей — в гражданскую и от гитлеровцев — во Вторую мировую.

Израиль в эти тонкости не вдается. Он видит фамилии, распознает в них палачей еврейского народа или пропагандистов-погромщиков, после чего подает протест. Чувства израильских дипломатов понятны, правда, назвать их тактику универсальной все же нельзя.

Европейская история так устроена, что национальный герой одного народа нередко может быть палачом в глазах другого, соседнего. А если концентрироваться в украинской истории именно на еврейских жертвах, то под нож «антифашизма» пойдет и Богдан Хмельницкий — у гетмана собственный вклад в еврейские погромы.

Правда, Хмельницкий — выдающаяся историческая личность, человек-победитель, а бандеровские неудачники украинскую историю разве что позорят. Но Россию вся эта ситуация интересует не в контексте утверждения непозорной версии украинской истории и не в контексте права еврейского народа на свою историческую боль, а в плане борьбы с фальсификацией истории как таковой.

Израиль борется с героизацией антисемитов, которых в реальности героизируют не за то, что они антисемиты, а за то, что они русофобы.

Это наносит удары по исторической мифологии украинцев, обращенной непосредственно против нас, развенчивает ее как лживую и пропагандистскую.

То, что РФ и Израиль являются естественными союзниками в том, что касается попыток фальсифицировать историю Второй мировой войны и пересмотреть ее итоги, не новость. Но, кажется, впервые израильская помощь подоспела столь наглядно и настолько вовремя.

Выступать на форуме принимающая сторона не разрешила не только Зеленскому, но и президенту Польши Анжею Дуде, после чего тот хлопнул дверью и аннулировал свое участие в мероприятии. И как тут не вспомнить, что совсем недавно Варшава демонстративно отказала российским представителям в приглашении 75-летний юбилей со дня освобождения Освенцима — «не заслужили», будто бы этот концлагерь не советские войска освобождали, а солдаты НАТО.

Зато выступления Путина по случаю освобождения Освенцима ждет Израиль, наделенный применительно к тем событиям лет особо значимым словом, а также выступлений вице-президента США Пенса, лидера Франции Саркози, президента Германии Штайнмайера и британского принца Чарльза. Дудю и Зеленскому в этом же принципиально отказывают, что демонстрирует всей Европе, чей именно взгляд на войну соответствует исторической правде, а чей оскорбителен для жертв Холокоста.

«Всей Европе», поскольку гостями на этом мероприятии будут политические лидеры десятка стран — Австрии, Болгарии, Португалии, Финляндии, Швеции, Хорватии и др, а также король Бельгии.

Подобный жест принимающей будет красноречивее многих слов, а в этой ситуации уместны, например, такие:

В своем желании обелить военных преступников и выставить себя невинными жертвами агрессии политические наследники украинских и польских погромщиков потеряли последнюю совесть, и это не осталось незамеченным.

Теги:

Израиль

,

Россия и Украина

,

фальсификация истории

,

Вторая мировая война

,

Россия и Польша

,

пропаганда

,

Россия и Израиль

,

Холокост

,

история Украины

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Послание Путина было настолько оглушительным, что мало кто обратил внимание на небольшую часть выступления, которую президент посветил интернету. И зря. Даже на фоне объявленной конституционной реформы, демографического прорыва и программы борьбы с бедностью, видение российской властью роли интернета в общественной жизни революционно в глобальном смысле. Послание Путина было настолько оглушительным, что мало кто обратил внимание […]