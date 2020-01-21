Der Spiegel — Германия активно выступает за экологию — но лишь 9 немецких компаний полностью соответствуют климатическим нормам

21.01.2020, 8:30, Новости дня

Только девять немецких предприятий получили высший балл от британской организации CDP, проводившей оценку экологичности 8 тыс. компаний по всему миру, пишет Der Spiegel. Глава CDP Стивен Теббе считает, что причина плохих результатов Германии, активно ратующей за защиту климата, заключается в том, что в ФРГ по-прежнему нет строгих государственных климатических предписаний. Кроме того, у Германии сравнительно большая доля промышленного сектора экономики.


Reuters

Меры по защите климата всё чаще становятся конкурентным преимуществом, пишет Der Spiegel: различные предприятия активно подчёркивают свою экологичность — для привлечения не только клиентов, но и инвесторов.

Что касается немецкой промышленности, то у неё не лучшие позиции в плане экологии, отмечает издание. Согласно оценке британской неправительственной организации CDP, лишь девять немецких компаний в полной мере соответствуют климатическим нормам.

В преддверии экономического форума в Давосе, основной повесткой которого станет климат, CDP проанализировала экологические показатели 8 тыс. предприятий по всему миру. Девять немецких предприятий, получивших наивысшую оценку, показывают, что экологичная бизнес-модель не являлась единственным критерием. Как отмечает издание, итоговая оценка состояла из уровня прозрачности климатических данных, а также мер по защите климата в сравнении с конкурентами.
Из 8 тыс. проанализированных предприятий, наивысшей оценки удостоились лишь 179, пишет Der Spiegel. Среди них такие компании, как Microsoft, Nestle, Sony, Unilever, Walmart, Danone и Lego. Больше всего фирм с высшим баллом у Японии (38), США (35) и Франции (22).

По мнению главы CDP Стивена Теббе, не самые лучшие результаты ФРГ, активно выступающей за защиту климата, объясняются двумя факторами: во-первых, в Германии по-прежнему высока доля промышленного сектора экономики, а во-вторых, у неё по-прежнему нет строгих государственных климатических предписаний.

Как говорит Теббе, требование прозрачности и продвижение экологичности является задачей инвесторов. Der Spiegel отмечает, что оценка от CDP может сильно повлиять на инвестиционную привлекательность компании: низкие баллы, скорее всего, приведут к оттоку инвесторов, а высокие, напротив, приведут к росту биржевых показателей. Впрочем, сам Теббе утверждает, что прямой зависимости между оценкой CDP и финансовой успешностью компании нет: причина заключается в том, что получающие высокие баллы компании в целом лучше управляются. 



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