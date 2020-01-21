В Великобритании выпустили монеты с группой Queen

21.01.2020, 8:19, Разное

Королевский монетный двор Великобритании выпустил ограниченную серию монет, посвященных легендарной рок-группе Queen. Они станут частью новой коллекции «Музыкальные легенды», сообщает телеканал «360».

На моментах изображены инструменты участников группы, включая рояль, на котором исполняли знаменитую Bohemian Rhapsody, микрофон, гитару и барабан. Гитарист коллектива Брайан Мэй опубликовал в Youtube ролик, в котором сделал шуточный обзор на серию денежных знаков. Он отметил, что на обеих сторонах монет изображены королевы: на одной – королева Великобритании Елизавета II, а на другой – группа «Королева» – так переводится название Queen с английского языка. 



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