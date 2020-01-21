Помпео заявил о работе США и их союзников над сменой власти в Венесуэле

Вашингтон и его союзники работают над сменой власти в Венесуэле, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
Помпео сообщил в интервью колумбийскому телеканалу Caracol TV, что проект, над которым работает Вашингтон, «должен привести к тому, что (президент Николас) Мадуро уйдет и народ Венесуэлы сможет провести свободные и честные выборы», передает РИА «Новости».
«Мы работаем со странами Южной Америки, Центральной Америки и Европы, странами всего мира, чтобы добиться этого результата», – добавил госсекретарь США.
При этом он отметил, что считает стратегию, которую Вашингтон ведет в отношении Венесуэлы, действенной и что менять ее не нужно.
«Очевидно, еще многое предстоит сделать. Мадуро все еще стоит у власти, развязывая один из крупнейших гуманитарных кризисов в мировой истории. Но вместе мы движемся вперед», — добавил Помпео.
Ранее после встречи с президентом Колумбии Иваном Дуке он призвал страны к сотрудничеству в борьбе за отстранение от должности Николаса Мадуро.
При этом до этого Мадуро заявил о готовности к диалогу с США.
Напомним, в январе 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента республики, а США и ряд других стран его поддержали.
Мадуро называл произошедшее попыткой переворота. Россия, Белоруссия, Китай, Турция и другие страны высказались в его поддержку.
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