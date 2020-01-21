На Донбассе погиб один украинский военный, еще один был ранен

20 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
«Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностям 120-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… 20 января в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения. С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли», – сказано в сообщении.
Зведення станом на 07:00 21 січня 2020 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення20 січня збройні формування Російської…
Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Esmaspäev, 20. jaanuar 2020
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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