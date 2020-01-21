Участник войны в Донбассе застрелил другого из-за спора о Зеленском и Порошенко

Участник боевых действий в Донбассе застрелил другого под Киевом из-за спора о том, кто лучше справляется с работой президента Украины – Владимир Зеленский или Петр Порошенко, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
«Накануне они вместе выпивали. Потом в какой-то момент между ними разгорелась ссора. Мужчины начали спорить о том, какой из президентов Украины более эффективен – Петр Порошенко или Владимир Зеленский», – рассказали изданию Факты.ua в правоохранительных органах.
Конфликт продолжился, когда мужчины сели в автомобиль и отправились домой. «Видимо, когда аргументов в споре больше не осталось, водитель притормозил, взял охотничье ружье, которое было у него в машине, и выстрелил в своего оппонента. Смерть наступила мгновенно», – добавил представитель полиции.
В настоящее время решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения.
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Последнее: Участник боевых действий в Донбассе застрелил другого под Киевом из-за спора о том, кто лучше справляется с работой президента Украины – Владимир Зеленский или Петр Порошенко, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. «Накануне они вместе выпивали. Потом в какой-то момент между ними разгорелась ссора. Мужчины начали спорить о том, какой из президентов Украины более эффективен […]
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