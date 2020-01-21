Число погибших при пожаре под Томском возросло до 11 человек

21.01.2020, 8:12, Новости дня

При пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области погибли 11 человек, сообщается на сайте управления МЧС региона.

«Итого по состоянию на 11.05 (7.05 мск – прим. ВЗГЛЯД) обнаружены тела одиннадцати человек. Личности погибших устанавливаются», – сказано на сайте МЧС региона.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, все погибшие и пострадавшие – граждане Узбекистана. Однако генеральный консул республики в Новосибирске Юсуп Кабулжанов пока подтвердил информацию насчет пяти погибших.

«Пятеро погибших на пожаре являются гражданами Узбекистана, их личности устанавливаются. Мы готовы оказать поддержку в транспортировке тел погибших», – сообщил Кабулжанов, передает ТАСС.

Следственное управление СК по Томской области сообщило о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ранее утром в одном из домов поселка Причулымский Асиновского района Томской области произошло возгорание. Три человека смогли спастись.



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