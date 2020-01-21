Гривна к доллару подешевела до 24,33 грн/$

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 21 января.

Гривна к доллару США подешевела на восемь копеек – с 24,25 грн/$ до 24,33 грн/$.

Курс гривны к евро ослаб на две копейки – с 26,94 грн/€ до 26,96 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю не изменился: 3,95 грн / 10 руб.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 21 января. Гривна к доллару США подешевела на восемь копеек – с 24,25 грн/$ до 24,33 грн/$. Курс гривны к евро ослаб на две копейки – с 26,94 грн/€ до 26,96 грн/€. Курс гривны к российскому рублю не изменился: 3,95 грн / 10 руб. Источник: интернет-издание «ГОРДОН»