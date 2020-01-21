Пожар в Томской области унес жизни 11 человек

Ночью 21 января в Асиновском районе Томской области произошел пожар. Огонь уничтожил деревянный жилой дом, в котором находились люди, сообщает «Москва 24».
Площадь возгорания составила 208 квадратных метров. В настоящее время известно об 11 погибших. По предварительным данным, все они являлись гражданами Узбекистана. В результате происшествия двое человек пострадали, а судьба еще одного остается неизвестной. Причины пожара также не установлены, передает ТАСС.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Ночью 21 января в Асиновском районе Томской области произошел пожар. Огонь уничтожил деревянный жилой дом, в котором находились люди, сообщает «Москва 24». Площадь возгорания составила 208 квадратных метров. В настоящее время известно об 11 погибших. По предварительным данным, все они являлись гражданами Узбекистана. В результате происшествия двое человек пострадали, а судьба еще одного остается неизвестной. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Батькин друг: строптивость Лукашенко может выйти боком Гуцериеву / 20 декабря
- Нафтогаз: Путин не согласился на «газовые предложения» Зеленского, будем говорить дальше / 10 декабря
- Мнение: История про свинью / 11 марта
- Андрей Гайдулян пообещал поклонникам выход шестого сезона сериала «СашаТаня» / 13 января
- Медики назвали причины чрезмерной тяги к сладкому / 26 ноября
- Мнение: Самое полицейское общество, ВАДА против России и зачем мы взяли кредит у Запада / 13 декабря
- Мнение: Правильный Путин / 19 января
- Анастасия Костенко рассказала поклонникам об уходе за собой / 12 декабря