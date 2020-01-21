Пожар в Томской области унес жизни 11 человек

Ночью 21 января в Асиновском районе Томской области произошел пожар. Огонь уничтожил деревянный жилой дом, в котором находились люди, сообщает «Москва 24».

Площадь возгорания составила 208 квадратных метров. В настоящее время известно об 11 погибших. По предварительным данным, все они являлись гражданами Узбекистана. В результате происшествия двое человек пострадали, а судьба еще одного остается неизвестной. Причины пожара также не установлены, передает ТАСС.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Ночью 21 января в Асиновском районе Томской области произошел пожар. Огонь уничтожил деревянный жилой дом, в котором находились люди, сообщает «Москва 24». Площадь возгорания составила 208 квадратных метров. В настоящее время известно об 11 погибших. По предварительным данным, все они являлись гражданами Узбекистана. В результате происшествия двое человек пострадали, а судьба еще одного остается неизвестной. […]