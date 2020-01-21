Полковника Минобороны приговорили за растрату в Хабаровске

21.01.2020, 8:05, Новости дня

Хабаровский гарнизонный военный суд признал начальника вооружения – заместителя командующего 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) полковника Александра Огневчука виновным в растрате и приговорил к трем годам колонии.

«Суд признал начальника вооружения-заместителя командующего 11 армии ВВС и ПВО ВВО полковника Огневчука А.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Присвоение или растрата», и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – сообщили в УФСБ РФ по ВВО, передает РИА «Новости».

Свою вину осужденный не признал, у него есть право обжаловать приговор. Информация о его увольнении из армии не уточняется.

Отмечается, что весной 2018 года осужденный фиктивно передал автомобильное имущество в подчиненные части, чтобы позже похитить его и передать сторонним лицам.

Теперь Огневчук должен возместить ущерб – 2,03 млн рублей. Кроме того, ему в течение двух лет запрещается занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Ранее было названо силовое ведомство с самым большим числом коррупционных преступлений.



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