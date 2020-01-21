Пассажир экстренно севшего в Казани рейса из Москвы умер

Пассажир рейса Москва – Южно-Сахалинск, из-за плохого самочувствия которого самолет приземлился в аэропорту Казани, скончался, сообщили в минздраве Татарстана.

«При осмотре бригадой скорой медицинской помощи была констатирована смерть», – передает РИА «Новости» сообщение минздрава.

Ранее пресс-секретарь аэропорта Южно-Сахалинска Марина Суетинова сообщила, что экипаж самолета, вылетевшего из Москвы на Сахалин, совершил во вторник экстренную посадку в Казани из-за сердечного приступа у пассажира.

По словам Суетиновой, самолет уже вылетел в Южно-Сахалинск и приземлится в аэропорту назначения в 17.05 (9.05 мск).

Напомним, в октябре самолет, летевший из Санкт-Петербурга во Владикавказ, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за клинической смерти пассажира.

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