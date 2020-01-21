Ученые назвали вероятные причины появления родимых пятен

Зарубежные исследователи назвали вероятные причины появления родимых пятен. Они считают, что подобные «метки» возникают у трех четвертей новорожденных, но у некоторых они остаются в течение всей жизни, у других же исчезают.

Отличие пятен от родинок зависит от времени их появления. Само название первых связано с процессом рождения или первыми месяцами жизни. Некоторые исследователи говорят о вирусной природе родинок, большая часть которых появляется с возрастом. Сосудистые невусы представляют собой под микроскопом скопление мелких кровеносных сосудов различного оттенка красного цвета, а также разнообразной формы. Они не требуют лечения, а удаляют их или делают тату в эстетических целях. В любом случае необходима консультация врача. Пятна из пигментных клеток имеют цветовой спектр от светло-коричневого до почти черного. Некоторые их виды способны перерождаться в опасную для жизни меланому.

Возможные причины появления клеток, окрашенных пигментом, некоторые специалисты связывают с лекарствами от бесплодия, а также с преждевременным рождением младенца. Другая версия предполагает нехватку кислорода во внутриутробном развитии, третья связывает происходящее с плацентой. Креативное, но далекое от науки объяснение предлагает Ян Стивенсон, чьё «исследование» связывает родимые пятна с реинкарнацией и прошлой жизнью человека.

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Последнее: Зарубежные исследователи назвали вероятные причины появления родимых пятен. Они считают, что подобные «метки» возникают у трех четвертей новорожденных, но у некоторых они остаются в течение всей жизни, у других же исчезают. Отличие пятен от родинок зависит от времени их появления. Само название первых связано с процессом рождения или первыми месяцами жизни. Некоторые исследователи говорят о […]