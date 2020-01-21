Светлана Ходченкова показала «воздушную походку» на пилоне

21.01.2020, 8:04, Разное

Отечественная актриса театра и кино Светлана Ходченкова в разделе Stories аккаунта Instagram обнародовала небольшое видео, снятое во время репетиции по pole dance. Артистка показала «воздушную походку» на пилоне и продемонстрировала стройную женственную фигуру.
Несколько лет назад Светлана Ходченкова начала заниматься танцами на шесте и с тех пор регулярно ходит на тренировки, но вот кадрами уроков и полученными навыками с поклонниками делится лишь изредка. Недавно артистка в очередной раз порадовала фанатов упражнениями на пилоне, сначала продемонстрировав в видео «воздушную походку», а затем показав фото с исполнением трюка, когда танцовщица висит вниз головой, придерживаясь за конструкцию одной или двумя конечностями.


В комментариях к посту фолловеры оставляют массу слов восхищений, восторгаясь несомненным талантом Светланы Ходченковой и прекрасно выглядящим подтянутым телом. Ранее актриса признавалась, что танцы на пилоне – занятие очень сложное, а после первой тренировки ей даже потребовались перчатки, так как руки были стёрты до крови. Однако в дальнейшем Ходченкова «втянулась» и сейчас получает от занятий настоящее удовольствие.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Зарубежные исследователи назвали вероятные причины появления родимых пятен. Они считают, что подобные «метки» возникают у трех четвертей новорожденных, но у некоторых они остаются в течение всей жизни, у других же исчезают. Отличие пятен от родинок зависит от времени их появления. Само название первых связано с процессом рождения или первыми месяцами жизни. Некоторые исследователи говорят о […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика