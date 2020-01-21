Светлана Ходченкова показала «воздушную походку» на пилоне

Отечественная актриса театра и кино Светлана Ходченкова в разделе Stories аккаунта Instagram обнародовала небольшое видео, снятое во время репетиции по pole dance. Артистка показала «воздушную походку» на пилоне и продемонстрировала стройную женственную фигуру.
Несколько лет назад Светлана Ходченкова начала заниматься танцами на шесте и с тех пор регулярно ходит на тренировки, но вот кадрами уроков и полученными навыками с поклонниками делится лишь изредка. Недавно артистка в очередной раз порадовала фанатов упражнениями на пилоне, сначала продемонстрировав в видео «воздушную походку», а затем показав фото с исполнением трюка, когда танцовщица висит вниз головой, придерживаясь за конструкцию одной или двумя конечностями.
В комментариях к посту фолловеры оставляют массу слов восхищений, восторгаясь несомненным талантом Светланы Ходченковой и прекрасно выглядящим подтянутым телом. Ранее актриса признавалась, что танцы на пилоне – занятие очень сложное, а после первой тренировки ей даже потребовались перчатки, так как руки были стёрты до крови. Однако в дальнейшем Ходченкова «втянулась» и сейчас получает от занятий настоящее удовольствие.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Зарубежные исследователи назвали вероятные причины появления родимых пятен. Они считают, что подобные «метки» возникают у трех четвертей новорожденных, но у некоторых они остаются в течение всей жизни, у других же исчезают. Отличие пятен от родинок зависит от времени их появления. Само название первых связано с процессом рождения или первыми месяцами жизни. Некоторые исследователи говорят о […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Ученые: Пенные огнетушители опасны для человеческого организма / 13 декабря
- Райан Рейнольдс заявил, что их с Блейк Лайвли брака не существует: «Это проект» / 13 декабря
- Мнение: Чайка вылетел… / 20 января
- Показывая «Слугу народа» в РФ, Кремль хотел рассказывать украинцам, как Зеленский зарабатывает у врагов. Но не срослось / 13 декабря
- Президент Туркменистана на коне выступил в цирке / 30 декабря
- Жена-пенсионерка раскрыла всю правду о Гогене Солнцеве / 25 декабря
- В Сети появились первые фотографии российского электромобиля «Монарх» / 28 декабря
- Мнение: Почему белые проиграли красным. Мнение белого капитана / 6 января