Светлана Ходченкова показала «воздушную походку» на пилоне

Отечественная актриса театра и кино Светлана Ходченкова в разделе Stories аккаунта Instagram обнародовала небольшое видео, снятое во время репетиции по pole dance. Артистка показала «воздушную походку» на пилоне и продемонстрировала стройную женственную фигуру.

Несколько лет назад Светлана Ходченкова начала заниматься танцами на шесте и с тех пор регулярно ходит на тренировки, но вот кадрами уроков и полученными навыками с поклонниками делится лишь изредка. Недавно артистка в очередной раз порадовала фанатов упражнениями на пилоне, сначала продемонстрировав в видео «воздушную походку», а затем показав фото с исполнением трюка, когда танцовщица висит вниз головой, придерживаясь за конструкцию одной или двумя конечностями.



В комментариях к посту фолловеры оставляют массу слов восхищений, восторгаясь несомненным талантом Светланы Ходченковой и прекрасно выглядящим подтянутым телом. Ранее актриса признавалась, что танцы на пилоне – занятие очень сложное, а после первой тренировки ей даже потребовались перчатки, так как руки были стёрты до крови. Однако в дальнейшем Ходченкова «втянулась» и сейчас получает от занятий настоящее удовольствие.

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