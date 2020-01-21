В Британии отреагировали на скандал с украинским трезубцем

21.01.2020, 7:58, Новости дня

Посольство Великобритании в Киеве выразило сожаление в связи с появлением украинского трезубца в пособии по борьбе с экстремизмом британских правоохранителей.

«Мы осознаем и сожалеем из-за обиды, причиненной появлением украинского трезубца в «наглядном пособии» британской полиции. Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что много символов, приведенных в нем, не представляют интерес в борьбе с терроризмом», – говорится в заявлении британского правительства, опубликованном в Facebook.

Власти Соединенного Королевства заявили об уважении к официальным символам Украины, подчеркнув, что «трезубец как главный элемент государственного герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины».

В понедельник украинское посольство в Лондоне потребовало от британской полиции исключить трезубец, изображенный на гербе страны, из списка экстремистских символов и извиниться перед украинским государством.

Документ, вызвавший возмущение украинской стороны, был распространен в 2019 году. В нем в разделе «татуировки» приводится рисунок на теле с изображением трезубца. Картинка сопровождена подписью: «Украинский трезубец (националистический)».

По словам старшего национального координатора контртеррористической полиции Британии Дина Хейдона, в документе ясно сказано, что он разработан для помощи полиции, чтобы «распознавать и понимать знаки и символы, с которыми они могут столкнуться во время своей ежедневной работы».



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Последнее: Посольство Великобритании в Киеве выразило сожаление в связи с появлением украинского трезубца в пособии по борьбе с экстремизмом британских правоохранителей. «Мы осознаем и сожалеем из-за обиды, причиненной появлением украинского трезубца в «наглядном пособии» британской полиции. Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что много символов, приведенных в нем, не представляют интерес в […]

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