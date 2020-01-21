15-летней «старушке» из Китая подарили новое лицо

Месяц назад мы уже писали о 15-летней Сян Фэн — девушке из Китая, которая страдает от врожденного генетического дефекта, одного из вида прогерии, делающим ее похожей на старую женщину. Тогда же упоминалось, что девушке решили помочь местные хирурги.

Чтобы найти необходимую сумму для пластической операции, был организован благотворительный марафон, на котором собрали около 150 тысяч юаней. Этого хватило для частичной оплаты операции, так как хирурги согласились сделать специальную 70%-ю скидку. Полностью подобная операция стоит в районе 500 тысяч юаней и не доступна большинству жителей сельских районов Китая.

До операции

Из-за своего морщинистого обвисшего лица девочка в 2019 году даже отказалась ходить в школу, так как над ней издевались одноклассницы. В целом девочка всю жизнь ощущала себя очень неуверенно и забито из-за того, что так сильно отличалась от других.

До операции

Пластическая операция состоялась 29 декабря и длилась 7 с половиной часов. И вот недавно, когда шрамы зажили, врачи показали журналистам новое лицо девочки. Теперь 15-летняя Сяо Фэн вполне выглядит на свой возраст и с виду даже и не скажешь, что раньше она была "старушкой".

К счастью для Сяо Фэн, этот вид прогерии повлиял лишь на ее кожу и не задел внутренние органы, поэтому ее проблему можно было исправить хирургически. Также вероятно, что спустя несколько лет кожа девушки снова начнет обвисать и тогда ей снова потребуется операция.

Было (слева) и стало (справа)

Прогерия передалась Сяо Фэн от ее матери, которая имеет точно такую же кожу и которая тоже страдала от оскорблений в юной возрасте. В те времена для нее не нашлось никаких благотворителей, которые помогли бы ей.

Новое юное лицо Сяо Фэн по хорошему шокировало множество людей, девочка вышла из под ножей хирургов очень красивой. Ей не только подтянули кожу лица, но еще и исправили форму носа, сделав его более тонким, а также подкорректировали форму бровей и рта.

Родители Сяо Фэн без стеснений заплакали, когда увидели ее такой и сама девочка до сих пор не может поверить своему счастью.

Также сообщается, что если изначально больница установила 70%-ю скидку на операцию, то позже она вообще решила сделать ее бесплатно, а все собранные благотворителями деньги отдали Сяо Фэн. Скорее всего они пойдут на последующие корректирующие медицинские процедуры.

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