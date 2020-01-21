Странное дело самого ужасного серийного маньяка Швеции, которым он не являлся

В 1991 году в специальную психиатрическую больницу со строгой охраной попал житель Швеции, известный как Томас Квик (Thomas Quick), которому тогда был 41 год. Его нынешнее имя Стуре Бергуолл.

До этого он неоднократно привлекался за торговлю наркотиками, кражи и приставания к подросткам, а в психбольницу попал после того как был пойман во время попытки вооруженного ограбления и признан душевнобольным.

Врачи считали его неуравновешенным и склонным к вспышкам агрессии, однако до 1994 года никто не считал Квика особо опасным. В этом самом году во время прохождения терапии Квик неожиданно начал признаваться в леденящих душу преступлениях.

За несколько лет он признался в более 30 убийствах, совершенных с жуткими и садистскими деталями, изнасилованиями, каннибализмом и увечьями. Убийства он совершал в Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии и очень скоро был признан самым страшным серийным маньяком во всех этих странах.

По словам Квика, свое первое убийство он совершил в 1964 году, когда ему было 14 лет. Его жертвой тогда стал такой же 14-летний подросток по имени Томас Бломгрен из шведского городка Векшё. Квик рассказывал настолько подробные кровавые детали этих преступлений, что у врачей и следователей не было никаких сомнений — он и правда был этим маньяком.

Все эти преступления до того считались нераскрытыми, так как либо не было найдено тел жертв или следствие зашло в тупик и не был пойман убийца, поэтому когда полиция заполучила столько информации по этим делам, история Квика надолго стала самой горячей новостью во всех местных СМИ.

Правда Квик лишь признавался в убийствах и рассказывал как он убивал, но ничего не говорил о том, куда прятал тела. Поэтому к 2001 году следователи официально обвинили Квика лишь в 8 убийствах. Этого хватило для суда, чтобы пожизненно заточить Квика в психбольнице, но потом стали появляться другие странности.

Когда следователи достали из архивов дела о тех людях, в убийстве которых признавался Квик и чьи тела были найдены, и стали тщательно просматривать детали, выяснилось, что ни одно из показаний Квика о способах убийств, оружии, насилии и тд. не совпадает с тем, что было в этих делах.

Первоначально на это мало обращали внимание, даже опытные следователи считали, что несовпадения могли быть вызваны различными стрессами, пережитыми преступником за это время, влиянием на него психиатрических препаратов и проблемами с его памятью. Но потом кто-то наконец заметил, что против Квика ВООБЩЕ нет ни одной нормальной улики.

К примеру, Квик подробно описывал как мучил и убивал в Норвегии двух африканцев, очень правдоподобно и со множеством деталей. Но проверка выяснила, что указанные африканцы с указанными именами на самом деле вполне себе живы и здоровы и живут в той же Норвегии до сих пор.

Также Квик признался в убийстве 9-летней Терезы Йоханнссен, которая бесследно пропала в 1988 году в норвежском городе Драммен. На месте пропажи девочки было найдено нечто, что в те годы приняли за останки ее костей и Квик подробно рассказывал, как он расчленял тело. Однако в 2012 году генетический анализ показал, что на самом деле это вообще не кости человека, а останки веток дерева и клея.

К 2013 году стало ясно, что все "показания" Квика совершенно бредовые и все приговоры по 8 убийствам были отменены, а Квика выпустили из психбольницы на условиях сохранения особого плана лечения.

Сам Квик, к слову, еще в 2008 году в интервью с одним из журналистов заявил, что он на самом деле никого не убивал. А по словам его адвоката, все эти признания его подзащитный сделал в период, когда его настойчиво пичкали психоактивными таблетками с бензодиазепином. В том же 2008 году Квик взял себе другое имя Стуре Бергуолл (взял фамилию отца).

По словам множества других критиков, Квик и в самом деле не был убийцей, а просто страдал от патологического желания врать.

"Это было смешно. Его рассказы были нелепыми. Ничто не совпадало. Он не мог показать где находятся пропавшие люди или их пропавшие вещи, ничего. Все это было какое-то сумасшествие, вся система вокруг него настойчиво пыталась сделать из него серийного убийцу и это лишь подпитывало его", — рассказывал журналист Дэн Джозефсон.

Скептики указывали на то, что Квик все-таки был причастен к указанным преступлениям, иначе откуда он мог знать столько кровавых подробностей этих дел? В ответ на это защитники Квика утверждали, что он имел большую склонность к чтению криминальных статей в газетах и его очень привлекали все журналистские расследования по тому или иному кровавому преступлению.

Сам Квик потом подтвердил, что действительно узнавал о пропаже и убийствах из газет. Он также подробно рассказал, почему лгал о себе.

"Речь шла о том, чтобы быть кому-то нужным. Я был очень одиноким человеком, когда все это началось. Я сидел в больнице, где содержались жестокие преступники и я заметил, что чем более жестокое преступление они совершали, тем большее внимание они получали от персонала.

Я тоже хотел принадлежать к такой группе, чтобы получать их внимание. Я признался в убийствах, потому что тогда я был бы им интересен. Чем нелепее был этот материал, тем больше он радовал моего психотерапевта.

Препараты, которые мне давали, тоже сыграли свою роль. Я имел свободный доступ к ним и я воспользовался ими, чтобы вводить себя в такое состояние, в котором я мог бы рассказывать эти истории.

Я получал большой кайф, когда делал это, мое воображение разыгралось на полную. Эти таблетки дали мне много творчества и чем больше я рассказывал им, тем больше внимания я получал от врачей, полиции и прочих экспертов".

После освобождения из клиники в 2013 году, несмотря на информацию о "специальном курсе лечения" журналисты выяснили, что по факту Квик сейчас не принимает никаких таблеток и живет как полностью свободный гражданин. Его случай навсегда остался в шведской правовой системе как одна из самых больших судебных ошибок в истории страны.

Недавно по мотивам все этой истории вышла книга "Томас Квик. Создание серийного убийцы" (Thomas Quick: The Making of a Serial Killer), прочитавшие которую невольно задаются новыми и новыми вопросами, в том числе не забывая о том, что все указанные Квиком преступления до сих пор считаются нераскрытыми и те, кто совершил их, так и остались безнаказанными.

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