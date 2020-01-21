Сбербанк назвал способы получения мошенниками данных карт

21.01.2020, 7:51, Новости дня

Мошенники получают доступ к номерам банковских карт россиян из-за того, что люди часто пересылают фотографии «пластика» друг другу в мессенджерах, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Пин-коды и CVC-коды в интернете найти сложно, но в случае с номерами пластиковых карт, это не так – их легко можно достать в теневом интернете и не только. Это происходит по той причине, что часто люди крайне беспечно относятся к своим персональным данным. Даже если вы сфотографируете свою карту и отправите ее кому-либо – это в принципе уже утечка. С таким же успехом вы можете выбросить кошелек со своей заработной платой в урну», – передает РИА «Новости» слова Кузнецова в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Он также объяснил, что мошенники сегодня легко могут получить доступ к информации, с помощью которой могут разговорить потенциальную жертву, используя методы социальной инженерии.

«Как правило, мошенники имеют минимальный набор данных о предполагаемых клиентах – для совершения атаки им нужна лишь фамилия, имя, отчество и номер телефон жертвы. Эту информацию сегодня легко достать, а преступнику ее достаточно, чтобы начать разговор. И это большая проблема», – отметил Кузнецов.

Напомним, в ноябре глава Сбербанка Герман Греф заявил, что считает себя виноватым в произошедшей утечке данных клиентов.



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Последнее: Мошенники получают доступ к номерам банковских карт россиян из-за того, что люди часто пересылают фотографии «пластика» друг другу в мессенджерах, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. «Пин-коды и CVC-коды в интернете найти сложно, но в случае с номерами пластиковых карт, это не так – их легко можно достать в теневом интернете и не только. Это […]

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