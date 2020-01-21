Рублю предрекли повышение из-за проблем в Европе

21.01.2020, 7:44, Разное

Российский рубль продолжает укрепляться после незначительного падения на фоне отставки правительства России. Эксперты полагают, что в ближайшее время валюта будет повышать свой вес. 

На курс могут повлиять решения Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США по процентной ставке. Но специалисты считают, что регуляторы оставят ее на прежнем уровне. Однако в конце января произойдет Brexit – выход Великобритании из состава Евросоюза, что может дать рублю дополнительный толчок.

Официальный курс рубля на 21 января 2020 года составляет: 

  • 61,46 за доллар
  • 68,20 за евро


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Российский рубль продолжает укрепляться после незначительного падения на фоне отставки правительства России. Эксперты полагают, что в ближайшее время валюта будет повышать свой вес.  На курс могут повлиять решения Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США по процентной ставке. Но специалисты считают, что регуляторы оставят ее на прежнем уровне. Однако в конце января произойдет Brexit […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика