Рублю предрекли повышение из-за проблем в Европе

Российский рубль продолжает укрепляться после незначительного падения на фоне отставки правительства России. Эксперты полагают, что в ближайшее время валюта будет повышать свой вес.

На курс могут повлиять решения Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США по процентной ставке. Но специалисты считают, что регуляторы оставят ее на прежнем уровне. Однако в конце января произойдет Brexit – выход Великобритании из состава Евросоюза, что может дать рублю дополнительный толчок.

Официальный курс рубля на 21 января 2020 года составляет:

61,46 за доллар

68,20 за евро

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Последнее: Российский рубль продолжает укрепляться после незначительного падения на фоне отставки правительства России. Эксперты полагают, что в ближайшее время валюта будет повышать свой вес. На курс могут повлиять решения Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США по процентной ставке. Но специалисты считают, что регуляторы оставят ее на прежнем уровне. Однако в конце января произойдет Brexit […]