Рублю предрекли повышение из-за проблем в Европе

Российский рубль продолжает укрепляться после незначительного падения на фоне отставки правительства России. Эксперты полагают, что в ближайшее время валюта будет повышать свой вес.
На курс могут повлиять решения Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США по процентной ставке. Но специалисты считают, что регуляторы оставят ее на прежнем уровне. Однако в конце января произойдет Brexit – выход Великобритании из состава Евросоюза, что может дать рублю дополнительный толчок.
Официальный курс рубля на 21 января 2020 года составляет:
- 61,46 за доллар
- 68,20 за евро
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Российский рубль продолжает укрепляться после незначительного падения на фоне отставки правительства России. Эксперты полагают, что в ближайшее время валюта будет повышать свой вес. На курс могут повлиять решения Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США по процентной ставке. Но специалисты считают, что регуляторы оставят ее на прежнем уровне. Однако в конце января произойдет Brexit […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Скандалы: В ЧВК не обошлось без ГРУ / 20 декабря
- После задержания ветеранов АТО Аваков заговорил о создании патрулей с боевиками «Л/ДНР» / 13 декабря
- Яна Гладких вернулась домой с грудным сыном после реабилитации / 11 января
- Мнение: Потопы и глобальные катастрофы: от мифологии до геологии (окончание) / 11 декабря
- Александр Роджерс: Вопросы по иранскому майдану / 12 января
- В Индии женщина «воскресла» во время собственных похорон / 10 января
- Ляйсан Утяшева и Павел Воля нарядили ёлку вместе с детьми / 23 декабря
- Мнение: Письмо: «Сожру себя, если потеряю этого мужчину» / 12 января