Синоптики пообещали РФ десять аномальных дней

21.01.2020, 7:44, Новости дня

Синоптики прогнозируют еще десять дней аномально теплой погоды на территории России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Когда смотришь на карту (прогностическая карта температурных аномалий), она махрово-красная. Средняя температура за этот период (с 1 декабря по 15 января) в 2006-2007 годах была выше нынешней зимы на 2,8 градуса, но начиная с середины месяца температура резко понижалась, а мы прогнозируем на ближайшие десять дней очень теплую погоду. По продолжительности это совершенно экстремальная ситуация», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

Согласно прогностической карте Гидрометцентра, на азиатской части страны температура будет превышать норму на 20 градусов, на европейской – на 12.

Вильфанд отметил, что нынешней зимой зафиксирован самый продолжительный период положительных температурных аномалий за всю историю наблюдений.

«До сих пор наиболее теплый период приходился не на эту зиму, а на зиму 2006-2007 года, когда и декабрь, и первая половина января была очень теплая, теплее, чем сейчас. Однако в этом году по продолжительности это совершенно экстремальная ситуация», – отметил глава он.

Напомним, по прогнозу синоптиков, во вторник утром столбики термометров в Москве покажут 1 градус выше ноля. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 2 градусов, а к вечеру потеплеет до плюс 4. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь.



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