Мнение: О признаках скорого печального финала

На душе как-то тревожно. Из динамиков льётся грустная мелодия. Меланхоличный голос безумно популярного в #СССР французского шансонье Джо Дассена повторяет «C’est fini». Увы, всё кончено – услужливо подсказывают перевод внезапно проснувшиеся остатки школьных знаний. И эта музыкальная картина как нельзя лучше подходит для иллюстрации логичного финала многолетних процессов, происходивших на наших глазах в путинской России.

В её святая святых – оборонно-промышленном комплексе. Несмотря на компьютерные мультики, бодрые отчёты о продажах и успехе С-400 в Турции, тревожные звоночки гремят уже вовсю.

Например, стало известно, что российские бронебойные подкалиберные снаряды 3БМ44 «Лекало», которые поступят на вооружение российской армии в текущем году, уже… несколько устарели. Как сообщается, изделия, призванные прийти на замену советским 3БМ42 «Манго», оказываются – вопреки заверениям разработчиков – почти бесполезными против современных модификаций американских «Абрамсов». Они способны пробивать 650 мм сплошной брони с расстояния 2 км, но сейчас лобовая броня танков M1 Abrams, Leopard 2 and Challenger 2 эквивалентна 800-миллиметровой катаной гомогенной броне, на которой проводились испытания «Лекал».

Также из новостей танкостроения – поставки российским военным танков Т-14 и боевой машины пехоты (БМП) Т-15, созданных на базе платформы «Армата», задерживаются. Причём не только из-за необходимости подготовки производственных мощностей, но и, в частности, по причине так и не решённых проблем с силовой установкой, трансмиссией и прицельным комплексом.

Ну и немного из другой оперы. Российские ЗРК «Панцирь» и «Тунгуска» провалили испытания в Индии. Дели отдал предпочтение южнокорейским системам системе противоракетной обороны К30 Biho, а не российский аналогам «Панцирь-С1» и «Тунгуска-М1». Об этом сообщило индийское издание The Economic Times.

Индия объявила конкурс на закупку 104 систем ПРО, чтобы перевооружить пять полков своих Вооруженных сил. Сумма сделки составила 2,5 млрд долл. И эти #деньги достались не РФ. В конкурсе приняли участие производители из России и Южной Кореи. В Москве были уверены, что победа в их руках, но просчитались. Российские зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С1» и «Тунгуска-М1» провалили конкурсные испытания, показав себя не с лучшей стороны в условиях пустыни. По данным издания, узнав о результатах конкурса, россияне закатили скандал.

Таков, как видим, результат деятельности оборонного концерна «Ростех», которым управляет один из друзей Путина, влиятельнейший Сергей Чемезов. И это, вероятно, вполне закономерно: количество различных просчётов и ошибок в оборонке не могло не перерасти в её новое качество.

Отрицательное.

Всё идёт к естественному и грустному финалу?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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Последнее: На душе как-то тревожно. Из динамиков льётся грустная мелодия. Меланхоличный голос безумно популярного в #СССР французского шансонье Джо Дассена повторяет «C’est fini». Увы, всё кончено – услужливо подсказывают перевод внезапно проснувшиеся остатки школьных знаний. И эта музыкальная картина как нельзя лучше подходит для иллюстрации логичного финала многолетних процессов, происходивших на наших глазах в путинской России. […]