В НАТО собрались следить за Россией при помощи «уникальных» беспилотников

Новые стратегические беспилотники НАТО Global Hawk смогут следить за происходящим «далеко за границей» России, информирует норвежское издание Verdens Gang.
«Они будут летать над территорией НАТО. Но смогут фиксировать и то, что происходит далеко за границей соседней с нами страны», – цитирует генсека альянса Йенса Столтенберга РИА «Новости».
По данным издания, беспилотники, которые представляют собой новую версию американского Global Hawk, смогут находиться в воздухе по 30 часов без дозаправки. Их датчики и радары с высоты в 18 километров смогут фиксировать все, что происходит на расстоянии в радиусе 200 километров.
Эти беспилотные аппараты, по утверждению Столтенберга, дают НАТО уникальное преимущество, которого нет у РФ и Китая.
Напомним, в пятницу Столтенберг на официальной церемонии открытия системы на острове Сицилия заявил, что альянс открыл на авиабазе Сигонелла в Италии первую систему беспилотной воздушной разведки (Alliance Ground Surveillance, AGS).
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Последнее: Новые стратегические беспилотники НАТО Global Hawk смогут следить за происходящим «далеко за границей» России, информирует норвежское издание Verdens Gang. «Они будут летать над территорией НАТО. Но смогут фиксировать и то, что происходит далеко за границей соседней с нами страны», – цитирует генсека альянса Йенса Столтенберга РИА «Новости». По данным издания, беспилотники, которые представляют собой новую версию американского Global […]
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