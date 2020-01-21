В НАТО собрались следить за Россией при помощи «уникальных» беспилотников

21.01.2020, 7:30, Новости дня

Новые стратегические беспилотники НАТО Global Hawk смогут следить за происходящим «далеко за границей» России, информирует норвежское издание Verdens Gang.

«Они будут летать над территорией НАТО. Но смогут фиксировать и то, что происходит далеко за границей соседней с нами страны», – цитирует генсека альянса Йенса Столтенберга РИА «Новости».

По данным издания, беспилотники, которые представляют собой новую версию американского Global Hawk, смогут находиться в воздухе по 30 часов без дозаправки. Их датчики и радары с высоты в 18 километров смогут фиксировать все, что происходит на расстоянии в радиусе 200 километров.

Эти беспилотные аппараты, по утверждению Столтенберга, дают НАТО уникальное преимущество, которого нет у РФ и Китая.

Напомним, в пятницу Столтенберг на официальной церемонии открытия системы на острове Сицилия заявил, что альянс открыл на авиабазе Сигонелла в Италии первую систему беспилотной воздушной разведки (Alliance Ground Surveillance, AGS).



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Последнее: Новые стратегические беспилотники НАТО Global Hawk смогут следить за происходящим «далеко за границей» России, информирует норвежское издание Verdens Gang. «Они будут летать над территорией НАТО. Но смогут фиксировать и то, что происходит далеко за границей соседней с нами страны», – цитирует генсека альянса Йенса Столтенберга РИА «Новости». По данным издания, беспилотники, которые представляют собой новую версию американского Global […]

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