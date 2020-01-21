Мнение: Оружейные протесты в Ричмонде

21.01.2020, 7:29, Разное

В Ричмонде прошел марш протеста против попыток властей штата ограничить право на владение стрелковым оружием.
В знак протеста недовольные вышли на протесты с боевым огнестрелом.

Источник: Colonel Cassad



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Последнее: В Ричмонде прошел марш протеста против попыток властей штата ограничить право на владение стрелковым оружием.В знак протеста недовольные вышли на протесты с боевым огнестрелом. Источник: Colonel Cassad

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