Мнение: Оружейные протесты в Ричмонде

В Ричмонде прошел марш протеста против попыток властей штата ограничить право на владение стрелковым оружием.
В знак протеста недовольные вышли на протесты с боевым огнестрелом.
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: В Ричмонде прошел марш протеста против попыток властей штата ограничить право на владение стрелковым оружием.В знак протеста недовольные вышли на протесты с боевым огнестрелом. Источник: Colonel Cassad
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