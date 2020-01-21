Ученые выяснили, что молоко помогает снизить уровень сахара при диабете

По словам исследователей, один стакан молока, употребленный утром, снижает уровень сахара в крови практически на полдня. Данное свойство напитка очень пригодится тем людям, которые страдают от сахарного диабета второго типа.

Как сообщают исследователи из Университета Гуэлфа и Университета Торонто, молоко содержит большое количество белка, уменьшающего показатель глюкозы – эффект неизменчив, даже если пить его во время приёма еды. Кроме того, оно снижает аппетит, а также помогает организму высвободить большое количество ферментов, замедляющих процесс пищеварения.

Таким образом, человек чувствует насыщение длительное время. Благодаря питательной жидкости человек может не переедать и контролировать количество употребленной еды, а это крайне важно для пациентов с диагностированным диабетом. Впрочем, необходимо помнить, что при употреблении молока имеются противопоказания, поэтому стоит проконсультироваться с врачом.

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