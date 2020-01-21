МИД РФ отреагировал на информацию о задержании в ОАЭ рэпера Гуфа

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) или его представители не обращались за помощью в посольство РФ в ОАЭ в связи с его возможным задержанием в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете, заявили в дипмиссии в эмиратской столице.
«Пока к нам никто не обращался, но в случае обращения консульский отдел посольства РФ в ОАЭ будет готов оказать соответствующую помощь», – передает РИА «Новости» слова дипломата.
Напомним, в понедельник сообщалось, что рэпера Гуфа (Алексей Долматов) по пути из Таиланда в Москву задержали в аэропорту Абу-Даби за дебош на борту самолета.
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