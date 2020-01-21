У пассажира рейса на Сахалин случился сердечный приступ

21.01.2020, 7:19, Новости дня

Пассажир рейса из Москвы на Сахалин в полете перенес сердечный приступ, сообщила пресс-секретарь аэропорта Южно-Сахалинска Марина Суетинова.

«Экипаж самолета, совершавшего рейс Москва – Южно-Сахалинск, вынужден был совершить экстренную посадку [в Казани] из-за сердечного приступа у одного из пассажиров. Помощь ему начали оказывать уже на борту воздушного судна и продолжили в аэропорту», – цитирует пресс-секретаря аэропорта Южно-Сахалинска РИА «Новости».

По словам Суетиновой, самолет уже вылетел в Южно-Сахалинск и приземлится в аэропорту назначения в 17.05 (9.05 мск).

Напомним, 18 января в Ханты-Мансийске экстренно сел самолет из-за датчика утечки топлива.



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