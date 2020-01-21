Актриса Ольга Погодина рассказала о Крюкове, отношениях с мужем и сложном характере

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Последнее: Королевский монетный двор Великобритании выпустил ограниченную серию монет, посвященных легендарной рок-группе Queen. Они станут частью новой коллекции «Музыкальные легенды», сообщает телеканал «360». На моментах изображены инструменты участников группы, включая рояль, на котором исполняли знаменитую Bohemian Rhapsody, микрофон, гитару и барабан. Гитарист коллектива Брайан Мэй опубликовал в Youtube ролик, в котором сделал шуточный обзор на серию […]
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