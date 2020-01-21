В Охотском море загорелся российский рыболовецкий траулер

21.01.2020, 7:05, Новости дня

Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» загорелся в Охотском море рядом с Магаданом, сообщил представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.

На борту судна находились 47 человек. К траулеру подошло другое рыболовное судно, экипаж «Энигмы Астралис» эвакуировали, никто не пострадал, передает РИА «Новости».

Информацию о возгорании подтвердили в «Дальневосточной промысловой компании», которой принадлежит траулер.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, возгорание произошло в надстройке траулера, судно осталось на плаву, загрязнения не произошло.

Как сообщили в Камчатском морском спасательном центре, сейчас пожара на борту нет, на место происшествия направляется буксир «Сибирский».

Напомним, в понедельник в порту Архангельска произошел пожар на морском буксире «Выборг».



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