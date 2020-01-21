Принц Гарри уехал из Великобритании к супруге в Канаду

21.01.2020, 6:51, Новости дня

Британский принц Гарри после отказа от исполнения церемониальных обязанностей покинул Великобританию и отправился в Канаду к супруге Меган Маркл и восьмимесячному сыну Арчи, информирует The Sun.

Издание отмечает, что принц Гарри сел на вечерний рейс в Канаду после того, как принял участие в Британско-африканском инвестиционном саммите в Лондоне, где встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном, передает ТАСС.

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские решили сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи, стать финансово независимыми и проводить равное количество времени в Великобритании и в Северной Америке. СМИ утверждали, что решение было принято в том числе из-за расизма, который процветает в Великобритании.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о ситуации в королевской семье.



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