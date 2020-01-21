Кадыров создал в Чечне консультативный совет

Глава Чечни Рамзан Кадыров создал консультативный совет из числа ветеранов команды первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

«Создан консультативный совет при главе Чечни, в который включены бывшие члены правительства республики и главы администраций, работавшие с первым президентом республики Ахматом-Хаджи Кадыровым», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Совет во главе с Кадыровым станет постоянно действующим органом.

«Глава республики решил привлечь их (ветеранов) богатый опыт и знания в дальнейшем развитии республики. В задачи совета входит разработка предложений и рекомендаций по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития республики, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления», – говорится в сообщении.

В понедельник Кадыров встретился с бывшими чиновниками и руководителями, работавшими с его отцом, поблагодарил их за многолетний труд на благо региона и в деле установления мира в Чечне. Участники встречи выразили готовность включиться в рабочий процесс.

В январе глава Чечни подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности руководителя республики на время его нетрудоспособности, позднее стало известно, что Кадыров принял такое решение, чтобы пройти курс лечения.

Напомним, в понедельник Кадыров заявил, что не собирается покидать свой пост.

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