При пожаре в томском поселке Причулымский погибли десять человек

21.01.2020, 6:44, Новости дня

При тушении возгорания в одном из домов поселка Причулымский Асиновского района Томской области пожарные обнаружили тела десяти человек, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«21 января в 04.05 (00.05 мск) в пожарно-спасательную службу МЧС РФ поступило сообщение о загорании одноэтажного деревянного строения в поселке Причулымский Асиновского района. На момент прибытия первого подразделения строение было полностью охвачено огнем», – приводит сообщение регионального главка ТАСС.

Пожар был потушен к 06.30. Из горящего дома самостоятельно смогли выбраться три человека. При разборе завалов были обнаружены тела десяти погибших.

«По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие – граждане Узбекистана», – сообщил представитель МЧС.

Площадь возгорания составила 208 квадратных метров. В ликвидации от МЧС РФ были задействованы шесть единиц техники и 19 человек личного состава.

«На месте находится начальник Главного управления МЧС РФ по Томской области Олег Еременко, работают представители оперативных служб, следственных органов, органов местного самоуправления. Причина пожара, обстоятельства произошедшего устанавливаются», – отмечает пресс-служба.



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