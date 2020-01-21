Египетский врач перечислил главные симптомы, предупреждающие об угрозе сердечного приступа за месяц

21.01.2020, 6:30, Разное

По словам египетского кардиолога Джамала Шаабан, существует несколько симптомов, указывающих на сердечный приступ, который может произойти в течение 4-5 недель. К примеру, признаком опасности можно считать необъяснимую повышенную усталость.
Не секрет, что в большинстве случаев сердечный приступ происходит внезапно для человека, ведь он, как правило, не прислушивается к знакам организма, предупреждающих об опасном положении. Из-за необъяснимой усталости люди порой не могут выполнить даже самые простые задачи вроде приёма душа. Боли в животе, равно как и расстройство желудка прерывистого характера также являются еще одним сигналом. При бессоннице существует повышенная вероятность инфаркта или инсульта.

Затрудненное дыхание, не позволяющее делать глубокий вдох, возникает примерно за полгода до возможного сердечного приступа. Следующий фактор – выпадение волос (в том числе и у представительниц прекрасного пола), также нельзя игнорировать, особенно, в зрелом возрасте. Сердцебиение и аритмия, пожалуй, самые заметные признаки, сопровождающиеся наличием паники и беспокойства. Не стоит забывать и о болях в груди, поэтому медик рекомендует как можно быстрее обращаться за помощью при обнаружении одного из вышеназванных признаков. Медлить с походом к врачу нельзя, так как сердечный приступ может произойти в течение месяца.



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Последнее: По словам египетского кардиолога Джамала Шаабан, существует несколько симптомов, указывающих на сердечный приступ, который может произойти в течение 4-5 недель. К примеру, признаком опасности можно считать необъяснимую повышенную усталость. Не секрет, что в большинстве случаев сердечный приступ происходит внезапно для человека, ведь он, как правило, не прислушивается к знакам организма, предупреждающих об опасном положении. Из-за […]

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