В Раде раскритиковали Зеленского за планы «побыть в массовке у Путина»

Бывший директор Украинского института национальной памяти, депутат Верховной рады Владимир Вятрович раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за намерение посетить форум памяти Холокоста в Израиле.
По мнению Вятровича, украинскому лидеру на форуме отвели роль «безмолвной массовки», на которую он согласился. «Такой формат приглашения президента Украины израильской стороной, которая все больше заигрывает с Москвой – унижение нашего государства, пренебрежение к памяти миллионов украинских евреев – жертв холокоста – и вкладу украинского народа в победу над нацизмом», – сообщил Вятрович в своем Facebook.
Депутат добавил, что ему стыдно за Зеленского, который «проигнорировал траурные мероприятия в Бабьем Яру» и при этом в «день соборности Украины» едет в Израиль «побыть в массовке у (президента РФ Владимира) Путина».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представителям Киева отказали в праве выступить в Израиле на форуме памяти Холокоста, однако он все же решил присутствовать на этой церемонии.
Напомним, в начале января президент Польши Анджей Дуда отказался посещать форум памяти Холокоста в Израиле по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, так как организаторы не предоставили ему право выступить с речью.
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